Winehouse no Rock in Rio Madri em julho A inglesa Amy Winehouse confirmou presença no festival Rock in Rio Madri, com show marcado para o dia 4 de julho. Winehouse se junta a Ivete Sangalo, The Police, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Franz Ferdinand e Alejandro Sanz, já escalados para o festival. O evento será realizado na cidade de Arganda del Rey, próxima a Madri, entre os dias 28 de junho e 6 de julho. A grande vencedora da última edição do Grammy lidera as paradas em todo o planeta com seu segundo álbum, Back to Black, que até o momento vendeu mais de seis milhões de cópias. Os ingressos para o Rock in Rio Madri estarão à venda a partir do próximo dia 28.