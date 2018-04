Wim Wenders finalizará filme sobre Bausch O diretor alemão Wim Wenders anunciou que finalizará o filme que havia iniciado com a coreógrafa Pina Bausch, que morreu no dia 30 de junho, aos 68 anos. Segundo a produtora Neue Road Movies e a companhia de dança da cidade de Wuppertal, Wenders e Pina passaram seis meses trabalhando na obra, que já estava em fase de pré-produção. A morte da coreógrafa chegou a interromper os planos de continuação do filme, que se chamará Pina. "Não deixaremos passar a oportunidade e o privilégio de gravar em 3D as coreografias e composições de dança ensaiadas e supervisionadas por Pina Bausch", disse Wenders.