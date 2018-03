Westerns, musical, suspense, atrações corridas no TCM São tantos títulos atraentes que o canal TCM exibe nesta terça-feira - o ideal seria ficar vendo todos esses filmes, mas quem dispõe de tempo (e fôlego) para ficar mais de 12 horas diante da TV? Começa às 14 horas com O Matador, western de Henry King com Gregory Peck como pistoleiro perseguido pela sua fama de gatilho mais veloz do Oeste. Segue-se, às 15h30, o musical Oliver!, de Carol Reed, adaptado do romance Oliver Twist, de Charles Dickens, e vencedor dos principais Oscars de 1968. O mundo estava em convulsão, no célebre Maio, e Hollywood celebrava canto e dança (com uma coreografia sensacional de Onna White). Às 18 horas, outro western, o contemporâneo Conspiração do Silêncio, de John Sturges, com Spencer Tracy como o homem de um só braço que chega a cidadezinha para vingar o assassinato de um japonês, depois da guerra. Após um intervalo para jantar, mais duas atrações. Às 22 horas, Festim Diabólico, com James Stewart, o célebre suspense que Alfred Hitchcock construiu num só plano, tendo de disfarçar seus cortes. Às 23h25, A Última Sessão de Cinema, de Peter Bogdanovich, adeus a um Oeste épico e aos filmes que o representavam.