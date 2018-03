Western e ópera, por Leone e Morricone Dez da noite no Telecine Cult - Clint Eastwood, como o Estranho sem Nome, precisa se unir a seu arquiinimigo, o Coronel Douglas, interpretado por Lee Van Cleef. O filme é Por Uns Dólares a Mais, de Sérgio Leone, de 1965. Com Por Um Punhado de Dólares, um ano antes, Leone transpôs a trama do clássico Yojimbo, de Akira Kurosawa, para o Velho Oeste dos EUA e consolidou, senão criou, o spaghetti western. Por Uns Dólares a Mais tem todas as características que fez dele um grande autor - uma maneira de dilatar o tempo, de desmistificar a epopéia heróica da conquista do Oeste e a parceria com o compositor Ennio Morricone que transforma cavalgadas e tiroteios em óperas. Você não precisa ser fã de westerns para desfrutar este (belo) programa.