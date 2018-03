Western com a marca de Mann Segundo da série de westerns do astro James Stewart com o diretor Anthony Mann, E o Sangue Semeou a Terra é a imperdível atração do Telecine Cult, às 20h15. Stewart é o guia que pega em armas para reaver suprimentos roubados de uma caravana de pioneiros que atravessa o Oregon. Como sempre nos faroestes de Mann, a paisagem participa intensamente da ação - rios e montanhas fornecem o quadro para confrontos memoráveis. O cineasta é famoso pelo enfoque psicanalítico de seus (grandes) filmes, mas o mais impressionante de tudo é que Mann cultivava a simplicidade. Seus westerns representam, segundo a fórmula do crítico André Bazin, "o que há de mais puro no gênero". Arthur Kennedy, Julie Adams e Rock Hudson estão no elenco.