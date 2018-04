Werner Herzog concorre com duas obras Numa prática corriqueira, o festival deixa por divulgar alguns concorrentes já durante a competição. O último a ser divulgado, para surpresa (literal) de todo mundo é My Son, My Son, What Have Ye Done, e é de Werner Herzog, com Michael Shannon e William Defoe nos papeis principais. Um bonito filme, diga-se, sobre o processo de enlouquecimento de um jovem que, ao interpretar um papel numa peça, leva as consequências da ação para a vida real, e de maneira trágica. Herzog coloca-se assim na posição rara, senão inédita, de ser um diretor com dois filmes em competição na mostra principal, pois já havia apresentado seu remake de Bad Lieutenant aqui no Lido.