Weir prepara caminho de volta Seu último filme havia sido O Mestre dos Mares, há seis anos, e antes dele, O Show de Truman - O Show da Vida, há 11 anos. O que Peter Weir tem feito ultimamente? O diretor australiano de filmes como Picnic na Montanha Misteriosa, Gallipoli, O Ano em Que Vivemos em Perigo, A Testemunha e Sociedade dos Poetas Mortos, sabe como tornar temas complexos palatáveis para grandes plateias. Truman passa às 20h05 no Telecine Cult. O filme é precursor dos reality shows, com Jim Carrey como um sujeito que pensa que é real a vida que leva num imenso set de TV. A história é essa. O tema em discussão é nada menos do que Deus. Para sua informação, Peter Weir está de volta aos sets de filmagens e roda, coincidentemente, The Way Back.