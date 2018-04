Washington Fajardo será curador do Pavilhão Brasileiro na Bienal de Arquitetura

A Fundação Bienal de São Paulo anunciou Washington Fajardo como curador do Pavilhão Brasileiro na 15ª Mostra Internacional de Arquitetura - Bienal de Veneza em 2016, que será realizada de 28 de maio a 27 de novembro de 2016 na cidade italiana.

Arquiteto e urbanista carioca é presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural e também assessor especial do Prefeito Eduardo Paes para assuntos urbanos.