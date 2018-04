Walter Carvalho: surpresa em Locarno

Moacir Arte Bruta, de Walter Carvalho, mesmo correndo por fora em Locarno, lotou a sessão do cine Ex-Rex na cidade suíça, na terça-feira. Carvalho é júri do festival e não compete. Mas há uma seção especial para Filmes do Júri. O diretor de fotografia exibiu seu documentário para uma platéia interessada e surpresa. ''''Incrível saber que há estes artistas como Moacir em lugares que eu nunca imaginaria que existissem, no meio do coração do Brasil. Bruta é também uma palavra incrível. Eu, que sou italiano, leio de uma forma interessante. Para nós, bruto também pode significar feio. Mas pode significar a essência bruta de uma arte. Exatamente a que esse artista faz'''', dizia um espectador italiano ao fim da sessão, que terminou sob uma tempestade digna dos trópicos. Vale lembrar que Moacir é artista na essência do termo. Do alto de seus 42 anos, dribla o isolamento da região em que vive na Chapada dos Veadeiros, os problemas de audição, fala e formação óssea e, contra todos os prognósticos, cria pinturas impressionantes usando giz de cera. E faz arte em estrado bruto. E revela um extraordinário olhar sobre a natureza e o sexo diante dos olhos da platéia e da lente atenta de Carvalho. Quem driblou a tempestade não se arrependeu. A tempestade, aliás, atrapalhou a homenagem a Antonioni. A sessão de Zabriskie Point realizada a céu aberto na Piazza Grande contou com não mais de 20 cinéfilos. Se a chuva der trégua, amanhã é a vez de John Travolta tomar de assalto a Piazza Grande. Hairspray, versão cinematográfica do musical que vem batendo recordes de bilheteria na Broadway, é a atração hollywoodiana da noite. Dirigido por Adam Shankman, o musical promete fazer a alegria do público eclético. Antes, hoje é mais um dia de destaque para o Brasil. Na ousada seção Play Forward, de olho nas novas experimentações de linguagem e tema, o cinema brasileiro chega com os curtas Das Ruínas à Resistência, de Carlos Adriano; Outono, de Pablo Lobato; Trecho, de Helvécio Marins e Clarissa Campolina. A sessão termina com um português, Arquivo, de Sandro Aguilar. Play Forward é uma sessão que toca para frente a arte cinematográfica de experimentar e ousar na forma de contar historias. Longe de ser a famigerada videoarte, a linguagem que buscam os diretores incluídos na seção é a de um cinema que não se amarra ao chamado ''''narrativo'''', mas usa outros pontos de vista para contar histórias. Trecho levou o prêmio de melhor curta no Festival de Brasília. Outono fez sua première mundial no festival de Tempere, na Finlândia, um dos mais tradicionais festivais de curtas do mundo. Carlos Adriano é um dos autores mais criativos do atual cenário nacional. A sessão de amanhã, de fato, promete. A repórter viajou a convite da organização do festival