Vulcão, milho e batuque, os símbolos de Cabo Verde Cabo Verde - Literatura em Chão de Cultura Simone Caputo Gomes Ateliê, 310 págs., R$ 44 Este volume reúne ensaios que tratam de temas fundamentais da cultura de Cabo Verde - o milho, o batuque e o vulcão. São símbolos que arejam a reflexão sobre os temas de que tratam os escritores do arquipélago africano: a sobrevivência, a música e a terra. Os ensaios começam nos tempos de formação da identidade literária cabo-verdiana. Estudiosa da literatura cabo-verdiana há mais de 30 anos, Simone Caputo Gomes, professora de literaturas africanas de língua portuguesa na USP, apresenta também em seus textos críticos as mais recentes produções literárias daquele país africano. A autora contempla as relações mantidas entre a literatura de Cabo Verde e a ficção brasileira do século 20.