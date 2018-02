Vozes que encantam pela graça da mistura

Aplausos em discos ao vivo incomodam um pouco para ouvir em casa. Os DVDs de shows atuais parecem um tanto artificiais, não apenas pelo apelo comercial, mas porque o público parece querer "participar" demais. Os registros ao vivo antigos são outra coisa: o público ia aos concertos para ouvir, não para falar, fotografar e cantar mais alto que o artista. Mas há boas exceções atuais, que valem pelo conteúdo e o acabamento, como é o caso de Três Meninas do Brasil (Biscoito Fino). O show que reuniu Jussara Silveira,Teresa Cristina e Jussara Silveira, e ainda não chegou a São Paulo, foi gravado em agosto de 2008 no Teatro Municipal de Niterói e sai agora em duas versões: em CD (com 15 faixas) e DVD (com 21). De estilos peculiares, o trio - formado por uma mineira crescida na Bahia, por uma carioca e por uma maranhense, que se encontraram no Rio - se propõe a transitar por terrenos inéditos e a trocar impressões de ritmos, gêneros musicais e interpretação, além de readaptar o próprio repertório ao novo formato. Enfim, como diz a letra de Meninas do Brasil (Moraes Moreira/Fausto Nilo), são "três corações democratas" que encantam e se divertem "pela graça da mistura". São três personalidades de grande expressão, cada uma no seu estilo, criteriosas nas escolhas e quase com o mesmo tempo de carreira. Esporadicamente, seus caminhos já haviam se cruzado antes desse show coletivo, mas a admiração mútua já existia. O projeto teve início em dezembro de 2007, quando as três mais o músico e produtor Jaime Alem receberam a reportagem do Estado num estúdio carioca, onde ensaiavam. Na ocasião, elas contaram que canções como Mulher Nova Bonita e Carinhosa Faz Um Homem Gemer Sem Sentir Dor (Zé Ramalho/Otacílio Batista) e Pôxa (Gilson de Souza) não eram unanimidade entre elas. Rita já tem dado boas amostras de como aprimorar canções bregas (como o faz novamente em Impossível Acreditar Que Perdi Você, de Márcio Greyck, que gravou no álbum de estreia), mas realmente era difícil imaginar Teresa cantando Mulher Nova. Daí que a curiosidade aumenta: é um dos melhores resultados das vozes em trio, em arranjo e gravação superior ao original de Amelinha. O trio se joga num repertório eclético, que reúne compositores de diversas partes do vasto território nacional: os baianos Tom Zé, Roque Ferreira, Dorival Caymmi e Caetano Veloso, o pernambucano Dominguinhos, os cariocas Chico Buarque, Marisa Monte e a própria Teresa, os maranhenses Zeca Baleiro e Antônio Vieira, o capixaba Sérgio Sampaio. Entre as curiosidades estão Maiúsculo (de Sampaio, lindamente cantada por Rita) e a divertida Na Cabecinha da Dora (Antônio Vieira/Pedro Giusti), que Rita e Teresa emendam com Nega do Cabelo Duro (David Nasser/Rubens Soares), Maria, Mariazinha (Aloísio Ventura), com Rita e Jussara, e o forró Homem de Saia (Marcelo Reis/Eneas de Castro), cantado em trio. Jussara é a mais introspectiva das três e sua voz delicada se destaca em belezas como Para Ver as Meninas (Paulinho da Viola), Ludo Real (Chico Buarque/Vinícius Cantuária) e Dama do Cassino (Caetano Veloso). Teresa, que gravou Gema no CD Delicada, encara outra de Caetano, Nu com a Minha Música (grafado "nú" no encarte). De voz poderosa, Rita é que demonstra ter mais desenvoltura em qualquer estilo, mas quando as três, com sua "simpatia mulata", caem juntas no ritmo, como no bloco final, a partir de Chula Cortada (Roque Ferreira), é uma festa.