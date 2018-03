Vozes do Violão ocorre hoje no São Pedro Será realizado hoje, às 21 h, no Theatro São Pedro (Rua Barra Funda, 171) o concerto Vozes do Violão, evento beneficente em prol do Lar das Crianças, da Congregação Israelita Paulista. O concerto, que marca a estreia da Orquestra Infanto-Juvenil de Violões do Lar das Crianças, criada em 2006, contará com a participação dos solistas Yamandu Costa e Ivan Vilela. A regência e direção são do maestro Cláudio Weizmann e a apresentação do evento será de Zuza Homem de Mello. O preço dos ingressos é de R$ 50 e R$ 70. Mais informações e compra das entradas pelos telefones 2808-6205/6258 ou pelo e-mail eventos@cip.org.br.