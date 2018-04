Vozes do Brasil em entrevistas de Patricia Palumbo

Com saraus de Tom Zé e de integrantes do Pato Fu hoje no MIS (Museu da Imagem e do Som), a jornalista Patricia Palumbo lança Vozes do Brasil - Volume 2. O livro, homônimo do programa que ela mantém na Rádio Eldorado FM, reúne 11 entrevistas realizadas entre 2003 e 2007. Os contemplados desta vez são as cantoras Adriana Calcanhotto, Ana Carolina, Elba Ramalho, Fernanda Abreu, Jussara Silveira, Mônica Salmaso, Rita Lee e Zizi Possi, a dupla John e Fernanda Takai, do grupo mineiro Pato Fu, e os compositores Nando Reis e Tom Zé. Segundo Patricia, o novo volume está mais ''''diversificado e retrata melhor a grande variedade de música que se faz no Brasil''''. São bate-papos em que os artistas lembram fatos da carreira, falam do processo de criação, reclamam da crítica, fazem pequenas confissões e às vezes revelam senso de humor. O tropicalismo ''''semeou tudo quanto foi tipo de planta, de erva, de tudo'''', diz Rita Lee. Zizi Possi conta que não conseguia ''''apenas ouvir'''' Maria Bethânia: ''''Era preciso parar para ouvir, quando eu precisava, quando queria uma coisa para me alimentar, algum sentimento.'''' ''''Sou péssimo músico, mas fui aluno brilhante. Não é que eu quisesse ser músico, não. Eu queria ser qualquer coisa que me tornasse um indivíduo'''', reafirma Tom Zé. ''''Não acho que vim para cá para ser cantora de forró. As pessoas podem me ver assim, mas eu não'''', defende-se Elba Ramalho. ''''Acho boa essa promiscuidade artística. Hoje, na programação de um festival, podemos ser escalados junto com o Zeca Baleiro'''', aponta Fernanda Takai. ''''Sou completamente racional em certas coisas, mas em algum momento viro a moeda e fico completamente passional. Definitivamente, não tenho muito equilíbrio'''', revela Ana Carolina. Com fotos de Lenise Pinheiro, Marie Hippenmeyer e Ricardo Koctus, baixista do Pato Fu, o livro tem prefácio de Lenine, um dos enfocados no primeiro volume, lançado em 2002. Vozes do Brasil - Vol. 2. De Patricia Palumbo. Editora DBA. 204 págs. R$ 69. MIS. Av. Europa, 158, 3060-9197. Hoje, 20h30