Vovôs não emplacam Naiá e Norberto lideram rejeição na web A ideia de colocar participantes da terceira idade no Big Brother Brasil não foi bem-aceita pelo público. Pelo menos é o que indicam sites, blogs e comunidades no Orkut com relação à nova edição do reality show da Globo. Emparedados da vez, Naiá, de 61 anos, e Norberto, de 63, não conquistaram a simpatia do público, muito pelo contrário. Em sites que medem a popularidade dos participantes, ambos aparecem entre os últimos colocados. A rejeição a Naiá é ainda maior. No site de relacionamento Orkut, a promotora de eventos ganhou comunidades de torcida contra como "Eu Odeio a Vovó Naná" e "Fora Naná". O próprio apresentador do programa, Pedro Bial, chegou a dar "alfinetadas" na dupla no ar, que dão sinais evidentes de imaturidade e soberba. A direção do reality esperava outra postura dos dois participantes. A tentativa de emplacar a turma da terceira idade no formato também não deu certo lá fora. Tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, participantes mais velhos foram rapidamente eliminados do reality. Hoje, dia de paredão, é a vez de Naiá e Norberto provarem sua popularidade.