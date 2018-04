Voo criativo Data estelar: Marte quadra Mercúrio; a Lua aproxima-se da fase Cheia transitando por Aquário. Enquanto isso, aqui na Terra o voo evolutivo de nossa humanidade atravessa um período de turbulência. Apesar do desespero e irritação que uma situação assim provoca, também há júbilo e regozijo circulando pela alma de nossa humanidade, condição só apreciada pelas pessoas que prepararam o terreno de seus corações para este grandioso momento. Ao passo que as instituições governamentais, empresariais e religiosas estão com os dias contados, fato que alimenta o estado irritado em que andam seus membros, paralelamente se esgueira a corrente subjetiva que molda e conforma a realidade concreta. A paciência criativa que alimenta com alegria e regozijo as almas heroicas que a empunham brinda com a certeza de tudo continuar correndo bem, muito bem. ÁRIES 21-3 a 20-4 Algumas verdades duras precisam ser ditas, porque não seria possível continuar carregando nas costas pessoas que não se dispõem a cumprir a parte que lhes toca. Livrar-se delas não é sacrifício nem pecado, é necessidade. TOURO 21-4 a 20-5 Quando o ritmo cotidiano não brinda mais com alívio e segurança é porque chegou a hora de implantar as inovações. Renovar-se nunca será tarefa fácil, porque a inércia dos hábitos consolidados sempre resistirá a isso. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Faça uso de sua liberdade, iniba com sua vontade a urgência determinada por certos desejos que, como impulsos, demandam satisfação imediata. Você é livre, você pode escolher o que fazer com os desejos, não sabia disso? CÂNCER 21-6 a 21-7 Há tanta energia circulando pela alma que fica difícil dominá-la e conduzi-la da melhor forma possível. Ela provoca uma trepidação e tremedeira que aparenta ser nervosismo ou fraqueza, quando na verdade é expressão de força. LEÃO 22-7 a 22-8 Do fundo da alma surgem palavras para reagir ao que é testemunhado, mas a melhor pedida não seria essa, já que essas palavras poriam fogo na situação e tudo fugiria do controle muito rapidamente. VIRGEM 23-8 a 22-9 Quem buscar sua salvação individual acabará encontrando a perdição. Seria impossível alguém ser completamente saudável num meio ambiente doentio. Tudo, no mundo humano, depende de relacionamentos sadios e amigáveis. LIBRA 23-9 a 22-10 A insegurança morreu atropelada pela urgência de se tomar alguma decisão. Não há pena nesse destino da insegurança, pois o falecimento dela permite que surja uma alma que contempla a si mesma agindo com firmeza. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Saber mais é, também, sofrer mais. Por quê? Certamente, porque saber mais significa entender melhor todos os meandros da civilização e a maneira sorrateira com que o melhor sempre acaba sendo deixado de lado. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Nunca nenhuma discussão conduziu as pessoas que participaram delas a se encontrarem e reconciliarem. Por isso, não lhe parece que chegou o momento de abandonar esse terreno que já está para lá de caduco? CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Aos trancos e solavancos anda tudo, mas mesmo assim bons resultados serão colhidos da turbulência. Não poderia ser diferente, afinal, você se meteu em terrenos desconhecidos com pessoas mais desconhecidas ainda. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A única maneira de evitar que alguma besteira saia de sua boca num momento inoportuno é mantê-la bem fechada. Isso requer um controle bastante severo sobre sua mente, algo impossível sem prática ou treinamento. PEIXES 20-2 a 20-3 Para que desgastar-se tomando atitudes ousadas num momento em que tudo indica que o resultado seria inconveniente? Só para fincar pé nos desejos e demonstrar obstinação? Certamente haveria atitudes mais sábias do que essa.