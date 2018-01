Vontade própria e vontade divina

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção, ambos em sextil com Netuno; a Lua cresce no signo de Leão. Enquanto isso, aqui na Terra a vontade própria dos humanos é pressionada a se converter em vontade divina, alinhando-se as pequenas vontades pessoais com a grande Vontade na qual tudo se movimenta e vivencia a experiência de Ser. A vontade própria é luminosa, mas em comparação com a Vontade Superior é como a luz de um poste em relação às estrelas no céu. Porém, aqui na Terra essa tênue luz da vontade própria é tomada como superior a todas e, pela soberba e os gritos, parece insuperável. Enquanto isso, olhos atentos observam essa paródia que não tem mais lugar neste planeta, porque essa dimensão é dos justos e não dos ignóbeis. Aos que ainda temem sintonizar a vontade própria com a divina, uma palavra de alento: abdicar da individualidade não empobrece, mas enriquece. ÁRIES 21-3 a 20-4 Você é a pessoa destinada a colocar sobre a mesa do jogo todas as cartas, até aquelas que as pessoas insistem em fazer de conta que não existem, só porque sua emergência acabaria imediatamente com o jogo que elas sustentam. TOURO 21-4 a 20-5 O segredo será sua força, mas não poderá ser prolongado além do necessário, sob o risco de transformar-se em fraqueza. Faça todo o necessário para aproximar-se de seus objetivos. Aja em silêncio, porém não de forma sorrateira. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A comunhão das idéias é sempre motivo de alegria, e com essa virtude circula maior energia nos relacionamentos. Tudo digno de celebração! Agora vem o momento no qual as pessoas têm de decidir fazer algo positivo com essa energia. CÂNCER 21-6 a 21-7 As dores, os tormentos e as pressões às quais sua alma foi submetida nos últimos meses não terão sido em vão. Você comprovará de forma concreta que tudo serviu para temperar sua alma, preparando-a para uma atividade mais intensa. LEÃO 22-7 a 22-8 Você existe num momento extremamente complexo, ao ponto de,, para obter maior independência, tornou-se necessário ficar dependente do que outras pessoas decidirem. Não é um paradoxo? Pois é, assim vão as coisas! Dependência em nome da independência! VIRGEM 23-8 a 22-9 Você se encontra na difícil posição de quem é capaz de ajudar alguém, mas ao mesmo tempo reconhece que a ajuda oferecida provocará ingratidão e problemas futuros. O dilema é real, e exige a melhor solução possível, num prazo bem curto. LIBRA 23-9 a 22-10 Há discussões que já foram repetidas à exaustão, mas que nem por isso progrediram. Pelo contrário, ficaram rodando sempre em torno da mesma postura defendida pelas pessoas participantes. Agora é propício ceder e desintegrar este nó. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Arregace as mangas e cultive muito boa disposição para atender às necessidades aparentemente menores que a vida coloca em seu caminho. Em nome da ambição, nada deve ser considerado menor, tudo é necessário, absolutamente tudo. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Os ares da prosperidade inflamam os desejos, e estes começam o inexorável processo da multiplicação. Por esse caminho sua alma corre o risco de confundir prosperidade com consumo, que parecem sintonizar-se, mas são margens opostas do mesmo rio. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 É propício dispor tudo para ter um pouco mais de conforto, esta é uma atitude legítima. Porém, cuide para que a legitimidade não se transforme em abuso, pois o conforto não é um destino em si mesmo, é apenas uma condição passageira. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A sensação de leveza faz sua alma falar à toa, o que nunca será muito bom para ninguém. Porém, dizem também que Deus protege os inocentes, e parece que é isso mesmo que anda acontecendo com você. A inocência é a melhor proteção. PEIXES 20-2 a 20-3 Este é um raro momento para sua alma, pois diferentemente de todos os outros, você se encontra na posição de poder administrar com sabedoria os recursos materiais, de modo que, no fim, as contas acabem fechando de forma positiva.