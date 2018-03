Volume traz três artistas japoneses do Ukiyo-e Japanese Woodblock Prints Vários autores Parkstone 770 págs., R$ 461,45 A arte do Ukiyo-e é um reflexo da expressão artística de uma civilização isolada que, ao se tornar acessível à cultura do Ocidente, influenciou uma série de artistas europeus. A técnica foi desenvolvida no Japão ao longo do período Edo (1603- 1867). Os três mestres do movimento foram Kitagawa Utamaro (1753-1806), Katsushika Hokusai (1760- 1849) e Ando Hiroshige (1797-1858). Japanese Woodblock Prints dedica um volume para cada artista. O escritor francês Edmond Goncourt escreve sobre Hokusai e Utamaro - tema de um filme de Kenji Mizoguchi que acaba de sair em DVD (leia a respeito à página D7) -, enquanto o historiador Michail Uspenski aborda a produção de Hiroshige.