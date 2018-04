Volume reúne textos sobre escritores e ensaístas Décimo volume da obra crítica de Ivan Junqueira, Cinzas do Espólio reúne prefácios, apresentações, textos inéditos e conferências feitas pelo autor no Brasil e em outros países. O material que lhe serve como objeto de estudo é variado, não segue um princípio de coesão - o livro aborda, por exemplo, a obra do espanhol Miguel de Cervantes e do argentino Ernesto Sabato; poetas brasileiros modernos do porte de Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meireles e a produção de ensaístas de peso como José Verissimo e Otto Maria Carpeaux. Ivan Junqueira (1934) é também poeta e tradutor e desde 2000 ocupa a cadeira de número 37 da Academia Brasileira de Letras. Cinzas do Espólio Ivan Junqueira Record 336 págs., R$ 45