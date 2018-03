Voltem, mutantes!

A Transilvânia está em festa. Os vampiros de plantão terão seus empregos de volta na Record, em Os Mutantes, é claro. Opa, a terceira fase da saga é Promessas de Amor, que não anda nada bem em ibope. Esse, por sinal, é o motivo da turma esquisita e com superpoderes voltar a ter espaço na trama de Tiago Santiago. Com estreia na casa de 12 pontos no ibope, Promessas viu sua audiência despencar nos últimos dias para 8 pontos de média. A fim de salvar sua cria, Santiago promete investir novamente em efeitos especiais e ressuscitar o mundo de quadrinhos das fases anteriores, enterrado em detrimento da retomada do clássico novelão. "Vou colocar mais efeitos visuais. Precisava de um tempo para lançar uma linguagem mais realista na novela, mas vêm aí novas e grandes batalhas", conta o autor, que atribui também a outros fatores a perda de público do folhetim. "Há um baixo número de ligados no horário, que está afetando todas as emissoras", argumenta. "Tenho pena das pessoas não terem entendido que estamos continuando a saga dos mutantes ao lado de uma linda história de amor."