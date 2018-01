Volpi terá primeira exposição individual em Londres

O pintor Alfredo Volpi (1896-1988) terá sua primeira individual em Londres, a ser inaugurada em 11 de junho na galeria Cecilia Brunson Projects. A exposição, com curadoria do crítico Michael Asbury, vai apresentar 32 pinturas do artista criadas entre as décadas de 1940 e 1980. Intitulada Volpi: Nos Cruzamentos da Arte Moderna Brasileira, a mostra ficará em cartaz até 29 de julho.

A individual de Volpi na Inglaterra é fruto de parceria da Cecilia Brunson Projects com a galeria paulistana Almeida e Dale, que promoveu, em 2014, a grande exposição Volpi - A Emoção da Cor, com 80 obras do pintor selecionadas pela curadora Denise Mattar. O artista, que nasceu em Lucca, na Itália, e chegou ao Brasil em 1898 com os pais, ficou conhecido, sobretudo, por suas pinturas a têmpera nas quais desenvolveu uma pesquisa de formas muito próprias e que, popularmente, ficaram conhecidas como "bandeirinhas".

Mais ainda em torno do artista, o Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo também está preparando uma exposição expressiva de suas obras com curadoria de Aracy Amaral e prevista para ser aberta no dia 21 de junho. A mostra, que poderá ser vista até 18 de dezembro na Sala Paulo Figueiredo da instituição, reunirá estudos e pinturas datados de desde os anos 1920 e pertencentes à Coleção Ladi Biezus.