Vocês querem bacalhau? Com direção de Nelson Hoineff e produção de Paloma Piragibe, o filme Alô, Alô, Terezinha será exibido no Festival do Rio no dia 30 deste mês, quando Chacrinha completaria 92 anos. Com depoimentos que vão do contrarregras Russo ao chefão Boni, passando por artistas, jurados e chacretes, entra em circuito nacional em 30/10.