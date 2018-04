Você pensa que é quem pensa ser Há uma frase que, muitas vezes, é tortura, principalmente quando estamos rodeados por um mundo de gente: - Lembra-se de mim? À nossa frente materializa-se alguém feliz, olhos brilhantes, sorriso aberto. Repete a pergunta, antes que tenhamos tido tempo de responder, ou de consultar nossos neurônios - que com a idade funcionam cada vez mais devagar -, buscando visualizar quando, em que momento, em que situação estivemos com aquela figura. - Lembra-se de mim? Não fosse a pressão, provavelmente lembraríamos, mas naquele momento o tempo corre contra nós. A pessoa insiste, agora com o sorriso esvaindo-se. Acrescenta, quase com rudeza: - Aposto que não! - Sim, claro! Como vai? - Como vai? Quem? - Você, claro? - Eu quem? Confesse, não está lembrado! O sorriso desaparece, substituído por linhas de desapontamento na face. - Claro que estou. É que faz muito tempo que não nos vemos! - Tempo? Quanto tempo? - Muito. Nem faço ideia - Quando nos vimos pela última vez? As perguntas nos cortam, as linhas de desapontamento tomam feições de irritação. - Quando?... Quando... deixe-me ver... Esse instante é a hora da verdade. Momento de admitir que não nos lembramos, confessarmos que a memória nos abandonou traiçoeira. - Não se lembra, não é? Nem sabe quem sou. - Sei! Me dê um minuto. - Faz sete minutos que estou aqui. - É que há muita gente em volta, olhe aí, cada ???uma querendo uma coisa, falo com tanta gente, vejo tantos rostos. - Mas o do amigo que cresceu contigo, estudou na mesma classe, formou-se no mesmo dia, veio para São Paulo no mesmo trem. Desse não se lembra! Fiquei pensando. Aquele trem da Companhia Paulista que partia de Araraquara pontualmente (ai se atrasasse!!!) às 6h05, chegando a São Paulo às 11h10 levava no mínimo 450 passageiros entre primeira e segunda classe e pullman. Mais o pessoal que viajava em pé, exceção feita ao trem azul, que tinha poltronas numeradas e no qual não se permitia ninguém em pé, coisa civilizada. Era tão bonito aquele nome, trem azul. Ou o inteiro prateado da Estrada de Ferro Araraquara. Essa pessoa à minha frente veio comigo naquele trem? Mesmo vagão? Lado a lado no mesmo banco? Não, não. Lembro-me que vim ao lado da Sueli Marchezi, recém-formada, morena linda, que hoje tem uma filha, Marilia, tão linda como ela, e um filho, o Tiago, que, vejam só, saiu de Araraquara e foi viver na Dinamarca! Vir a São Paulo já era uma viagem, quem diria ir até a Dinamarca, falar dinamarquês. Fico pensando nessas coisas para me desviar da saia-justa em que me meti, esquecendo a pessoa à minha frente. - Sabe, aquele trem, estava superlotado. Era sempre assim. Tinha terminado o carnaval, muita gente saía do clube direto para a estação. Como havia mulher bonita naquele vagão, naquela manhã. A Norma, a Alda, a Marilia, a Laurinha, a Gilda Parisi, a Maria Lucia Pimentel, que até foi miss Araraquara... Lembra-se? Morreu há alguns anos, poderia ter sido modelo. E a Maria da Gloria Sampaio, a Góia, a Nena Porto, a Lucinha Nassuti, a Magda Chackur, a Heleninha de Souza Almeida, a Maria Helena Barreto, a filha do Silvio Berenguer, nossa... Estava até o Renato Rocha com Helena, mulher deslumbrante. A Sonia Lupo só viajava no pullman, estava com a Maria Ruth Barbieri, que levava os filhos filho Marcelo e Ciça, crianças ainda. - Lembra tantos nomes e nem sabe quem sou. - Eram mulheres do nosso imaginário. - E eu? Um amigo imaginário. Esquecido! - Você é você, jamais vou esquecer. Como posso? - Pode, uma vez que nem sabe quem sou. Fui deletado da sua memória. Você agora é quem é, e nem sabe mais quem sou. - E quem sou? - Um escritor conhecido, cronista, poeta, professor universitário, ensaísta, homem internacional... Esperem. Parem o tempo. Tive um lampejo, breve insight. - Ah? Professor, poeta? Ensaísta. Aposto que você é que não se lembra do meu nome. - Sei o seu e o da sua mulher, aquela escritora linda! Que poesias, que contos de fadas maravilhosos, que presença... - Minha mulher? Escritora? - Sim, você não se casou com a Marina Colasanti? - Eu? Com a Marina? - Sim, claro que sim, Affonso Romano. Casou-se com a Marina. - Eu e a Marina? - É, é isso aí! Claro como água! Pena que não se lembre de mim. Não faz mal. Coisas da vida. De qualquer modo, que sorte! Aqui estou em Campinas, no Cole, esse incrível congresso de leitura. E dou de cara com você, Affonso Romano de Sant?Anna. Sorte. Coisa de Deus. Mistérios de Minas Gerais. Não se lembra de mim, mas vou ouvir sua fala. A que horas vai ser? Estarei lá aplaudindo. Vai acabar se lembrando, tenho certeza que vai. Viemos no mesmo trem, mesmo vagão, lado a lado no banco na Rede Mineira. E Marina? Como vai? Quanto tempo! Bela mulher... Epa... ainda estão casados, não?