Você escolhe as atrações deste festival A 9ª edição do Skol Beats, que vai ocorrer no dia 27 de setembro, será feita pelo público. É isso o que garantem os organizadores do evento de música eletrônica que quer deixar de ser o maior para se tornar o melhor. Até o dia 16, o público pode participar de um fórum, mediado por especialistas, cujo principal objetivo é detectar tendências no cenário eletrônico. Para participar, basta acessar www.skolbeats.com.br. A partir do dia 26, haverá votação por meio de cédulas em bares e baladas, via celulares e pelo próprio portal, para a escolha dos DJs, VJs, formato (local, horário, outdoor ou indoor) e ações de responsabilidade social.