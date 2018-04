Você Decide gay

O tão anunciado ''''casal gay'''' da próxima novela da Record, Caminhos do Coração, não deve ser tão gay assim. Bem, pelo menos no que depender dos cuidados do autor da trama, Tiago Santiago, que se apega aos critérios da classificação indicativa para justificar tanta cautela. Classificado como livre, o folhetim terá dois personagens homossexuais: Bené (Deo Garcez), homossexual assumido, e Danilo (Cláudio Henrich), garoto rico e gay enrustido. ''''Começarei essa relação de leve, no clima de comédia, por causa da classificação. Vou ficar atento à reação popular e proceder de acordo com ela. No meio, vou colocar uma campanha social contra a homofobia'''', conta Tiago Santiago. A relação do casal começará bem ao estilo ''''amiguinhos''''. Mais adiante, se o público quiser - e a cúpula da Record deixar, é claro - pode rolar até o tão esperado beijo gay na teledramaturgia. ''''Um beijinho'''', adianta o autor. Para tanto, Santiago pretende promover, interatividade com a audiência, uma espécie de Você Decide, a fim de saber se haverá ou não o ''''estalinho'''' na novela. A militância gay, sempre atuante, deve brigar pelo beijo no ar.