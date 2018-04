Vocalista do Blur descarta volta da banda Os fãs do Blur, que ficaram entusiasmados com o bem-sucedido reencontro do grupo britânico no festival de Glastonbury, podem perder as esperanças. Em entrevista à revista Q, especializada em música, que vai às bancas hoje no Reino Unido, o vocalista Damon Albarn descartou qualquer possibilidade de volta da banda. "Acho que foi ótimo o que fizemos e não quero arruiná-lo", disse Albarn, que depois do Blur já fez outros projetos de sucesso, como Gorillaz e The Good, The Bad and The Queen. "Não posso fazê-lo de novo, porque o cinismo voltará. Com as turnês, voltaria a repetição e eu sempre preciso fazer coisas novas."