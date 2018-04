Vladimir Nabokov SOBRE O ENTERRO DO CONDE DE ORGAZ, DE EL GRECO: "Um típico horizonte de El Greco, grávido de tinta chuvosa, e um lampejo de algum fazendeiro de pescoço grosso, e em tudo ao redor as faixas alternadas de água prateada e o verde do milho, o conjunto inteiro abrindo como um leque, em algum lugar no Kansas." (Trecho de Lolita) SOBRE A PRIMAVERA, DE BOTTICELLI: "Não escreva, não telefone, não mencione esta carta, se e quando você vier na sexta-feira à tarde; mas, por favor, se possível, vista, de modo propício, o chapéu florentino que se parece com um buquê de flores selvagens. Eu quero que você celebre sua semelhança com a quinta menina da esquerda para a direita, a loira florida com nariz reto e graves olhos cinzas, na Primavera de Boticelli, uma alegoria da estação, meu amor, minha alegoria." (Trecho de Look at the Harlequins!)