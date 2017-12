'Viva Arte Viva' é o título da 57ª Bienal de Arte de Veneza

Viva Arte Viva é o título da 57ª Bienal Internacional de Arte de Veneza de 2017, anunciou nesta quinta-feira, 22, a curadora da edição, Christine Macel. "Em um mundo cheio de conflitos e abalos, no qual o humanismo está seriamente prejudicado, a arte é a parte mais preciosa dos seres humanos. É o lugar ideal para a reflexão, a expressão individual, liberdade e questões fundamentais. É um 'sim' à vida, mesmo que muitas vezes o 'porém' esteja por trás. Mais do que nunca, o papel, a voz e a responsabilidade do artista são cruciais para o quadro dos debates contemporâneos", afirmou a francesa, nascida em 1969 e, desde 2000, curadora-chefe do Centro Pompidou de Paris e responsável pelo Departamento de Criação Contemporânea e Prospectiva da instituição.

A exposição Viva Arte Viva será realizada entre 13 de maio e 26 de novembro de 2017 nos Giardini e no Arsenale de Veneza. "Viva Arte Viva é também uma exclamação, uma expressão de paixão pela arte e pelos artistas. Viva Arte Viva é uma Biennale criada com os artistas, por artistas e para os artistas", disse ainda Christine Macel. Como parte do projeto da 57ª Bienal de Veneza, a curadora destacou o programa Tavola Aperta, que vai promover, semanalmente, encontros do público com os artistas durante os seis meses da mostra. A francesa foi anunciada curadora da edição do evento em janeiro deste ano.