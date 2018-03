Viúvas em guerra

Aguinaldo Silva tem até a próxima quinta-feira, dia 26, para entregar à Globo o primeiro episódio de Cinquentinha, nova série do autor, que entrará no ar no segundo semestre, na Globo. Com oito episódios, e direção de Wolf Maya, Cinquentinha contará a história de três mulheres na faixa dos 50 anos, que disputarão a fortuna do ex-marido. O finado em questão será vivido Antônio Fagundes. Já o trio será composto, a princípio, por Marília Gabriela, Suzana Vieira e Renata Sorrah. Drica Moraes também integra o elenco. Em eterno pé de guerra, as personagens terão um pouco, também, do humor de Sex and The City, já que irão se envolver em muitas aventuras amorosas. "O que me foi dito em reunião com Manoel Martins (diretor de entretenimento da Globo) é que Cinquentinha deve entrar no ar logo após a novela das 8", conta Aguinaldo Silva, que está escrevendo os capítulos em sua casa em Portugal. "Serão oito episódios, sendo que no último, a história deverá abrir para a possibilidade de uma segunda temporada no ano que vem." As gravações da série estão previstas para junho.