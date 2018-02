Viúva encontra canções inéditas do The Clash Lucinda Mellor, viúva do cantor e guitarrista Joe Strummer, descobriu canções inéditas e outras raridades do co-fundador da lendária banda de punk The Clash. Cinco anos após a morte de Strummer, aos 50 anos, vítima de um ataque cardíaco, Lucinda revistou algumas malas e achou cerca de 30 sacos plásticos que continham "uma história assombrosa", segundo ela. Lucinda pediu ajuda a vários especialistas para fotografar, catalogar e armazenar todo o material, que pretende reunir em um livro, em breve. "Terá fotos, letras de canções, desenhos, raridades. Terá CDs dentro dele com coisas raras de Joe", adiantou.