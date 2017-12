Visual de rua de São Paulo encontra o som de rua do recife GRAFITTI : A capa e alguns detalhes do encarte do CD Toda Vez Que Eu Dou Um Passo o Mundo Sai do Lugar, que ilustram esta página, foram criados pelos irmãos grafiteiros paulistanos Gustavo e Otávio Pandolfo, mais conhecidos como Osgemeos, com quem Siba viajou na semana passada para participar de uma exposição na Holanda. As figuras impressas no encarte do CD foram aproveitadas do cenário que os irmãos fizeram para a gravação do DVD da Fuloresta, no Itaú Cultural, que vai ser lançado em 2008, com boa parte do repertório do novo álbum. A proximidade de ambas as partes, distintas e criativas, foi se fazendo quase espontaneamente. É arte visual de rua de São Paulo encontrando a arte musical de rua de Pernambuco. Osgemeos conheceram o som da Fuloresta por meio de Rodrigo, do Mamelo Sound System, e de Jorge Du Peixe, da Nação Zumbi. ''''Eles se sentiram muito sintonizados com a gente'''', conta Siba. Agora, a dupla emprestou duas expressivas linhas de uma letra de Siba para dar nome à exposição na Holanda: ''''As flores desse jardim meus avós plantaram.''''