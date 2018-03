Visões da guerra colonial, no TCM Dezessete anos separam duas grandes atrações consecutivas do TCM. A Carga da Brigada Ligeira, a primeira versão, de Michael Curtiz, de 1936, com a dupla mítica Errol Flynn e Olivia De Havilland, passa às 15h45 no canal da TV paga. O filme reconstitui a ação dos ingleses na batalha de Balaclava, que originou o poema de Tennyson. Houve outra versão desmistificadora, de Tony Richardson, 30 anos mais tarde, mas a montagem da batalha, na primeira, permanece exemplar. Na sequência, às 17h45, o canal exibe A Fuga de Forte Bravo, western de John Sturges, de 1953, com William Holden e Eleanor Parker. É uma das melhores análises das guerras indígenas. A curiosidade - nos cinemas, chamou-se A Fera de Forte Bravo.