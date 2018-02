Visão humana para um mundo desumano Jean-Paul Sartre dizia que "Cartier Bresson fotografou a eternidade". Ao se lembrar as imagens marcantes do século 20, de imediato se pode evocar o responsável pelo olhar original sobre esse período turbulento, durante o qual a violência imperou. Era um olhar humanista sobre um período desumano. Henri Cartier-Bresson (1908-2004) ensinou o mundo a ver de outra maneira. HCB, como era conhecido no seu meio, contribuiu, ao lado de Robert Capa, para elevar a posição do fotógrafo, que a partir de então seria considerado um autor com marca própria. Um dos fundadores da agência Magnum, HCB ajudou os fotógrafos a se tornarem donos do próprio nariz, ao serem donos dos próprios negativos. Cartier-Bresson, O Olhar do Século Pierre Assouline Tradução de Julia da Rosa Simões L&PM, 334 págs., R$ 56