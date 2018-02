Violonistas encontram público no Sesc Os violonistas Chico Pinheiro, Alexandre Penezzi, Marcel Power & Fábio Pascoal e Daniel Murray apresentam-se e batem um papo com o público na série de encontros Violões Urbanos, que começa hoje no Sesc Consolação (R. Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000). Os workshows são realizados das 14 h às 15h30, com o objetivo de apresentar as diferentes tendências do violão por meio do trabalho de alguns dos mais importantes solistas do País. Hoje, o convidado é Daniel Murray. A série segue com Marcel Power & Fábio Pascoal (dia 17), Chico Pinheiro (dia 24) e Alexandro Penezzi (dia 31). As vagas são limitadas e os ingressos custam R$ 10.