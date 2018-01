Violão que pertenceu a Hendrix foi leiloado por 250 mil euros

Um violão Epiphone, que pertenceu a Jimi Hendrix (1942-1970) foi leiloado nessa quinta, 15, por 209.000 libras, equivalente a 248.710 euros, na casa de leilão Bonhams, em Londres. Outro lance arrematado foi uma guitarra Cloud que o cantor Prince (1958-2016) usou em várias turnês em 1993. O instrumento saiu por 87.500 libras ou US$ 110.795 dólares.

Ambos os instrumentos superaram em mais de duas vezes os valores inicialmente estimados pela casa Bonhams, que arrecadou no total 617.100 libras, equivalente a US$ 781.264 dólares.

O valor arrematado pelo violão de Hendrix foi o mais surpreendente se se considerar que o roqueiro americano comprou o instrumento numa loja de segunda mão em Nova York por US$ 25, segundo relatou o baixista britânico Noel Redding, que era do grupo The Jim Hendrix Experience.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 1970, Hendrix deu a sua guitarra para Alan Parker, um dos cinco componentes da banda britânica Blue Mink. Mas o caminho do instrumento não terminou em Parker, pois o violão foi utilizado em numerosas gravações por músicos como o ex-Beatles Paul McCartney e pelo cantor britânico David Bowie, entre outros artistas.

O leilão também incluiu um piano de caudas Imperial Bösendorfer - o maior modelo fabricado pela empresa austríaca Bösendorfer, vendido por 18.750 libras US$: 23.741 dólares. O piano foi usado em turnês pela banda de rock britânica Queen e pelo cantor Robbie Williams.

Outra peça leiloada foi uma jaqueta de seda usada pelo guitarrista Keith Richards, dos Rolling Stones em concerto em1967. A peça de vestuário atingiu o valor de 35.000 libras, ou US$ 44.318 dólares.

Um esboço de aquarela a lápis na qual a atriz Audrey Hepburn aparece vestida como a personagem que interpretou em Bonequinha de Luxo, de 1958 e que foi criado pela figurinista de Hollywood Edith Head para o filme, foi vendido por 26.250 libras, equivalente a US$ 33.238 dólares.