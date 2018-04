Villela e Varella vão parar no Oficina

Reestréia hoje, no Teatro Oficina, depois da bem-sucedida temporada no Sesc Santana, a peça Salmo 91, dirigida por Gabriel Villela. O texto é uma adaptação do jornalista Dib Carneiro Neto, editor do Caderno 2, para o best seller Estação Carandiru, do médico Drauzio Varella. A pedido do Estado, Villela e Varella entrevistaram-se: cada um fez cinco perguntas para o outro. Leia, abaixo, o inteligente resultado deste ping-pong cruzado entre dois talentos de diferentes áreas de atuação. DE VILLELA PARA VARELLA Gabriel Villela - Bem poucos livros brasileiros recentes atraíram tanto e tão imediatamente o interesse de adaptadores. Estação Carandiru já foi para a TV, o cinema e o teatro. Por que esse tema da clausura atrai tanto as artes? E de que forma cada uma dessas adaptações contribuiu para a difusão das idéias do livro? Drauzio Varella - A Casa de Detenção era um sistema fechado em que viviam mais de 7 mil prisioneiros, visíveis apenas nas tragédias das grandes rebeliões. Se esse caldeirão sujeito a explosões periódicas assustava a cidade, contraditoriamente despertava a curiosidade de todos. Quem seriam aqueles homens?Que leis regeriam seu comportamento? No livro, procurei descrever o ambiente da cadeia, seus personagens, o código penal não-escrito, a rigidez das leis internas e as paixões humanas daquele universo. Tenho a impressão de que o interesse em levar o texto para cinema, teatro e TV veio da ausência de juízo de valores que conferiu dramaticidade ao relato. Gabriel - Você está há quase um ano trabalhando na penitenciária feminina de São Paulo. É possível estabelecer diferenças no seu trabalho em relação ao presídio masculino? Drauzio - Um ano é período insignificante para penetrar o universo de um presídio. Ainda mais quando se trata de uma cadeia com cerca de 3 mil mulheres. As leis que regem a conduta parecem semelhantes, mas são muito diferentes das masculinas. Como ao homem é cara a obediência à hierarquia, fica fácil entender as relações de domínio e submissão, a estrutura das coalizões e da organização dos grupos na disputa pelo poder. Embora também exista hierarquia entre as mulheres prisioneiras, não se percebe a mesma linearidade. As relações são mais complexas porque as mulheres funcionam em rede. Apesar de muitas vezes dar a impressão contrária, a mulher é sobretudo contestadora e avessa à submissão hierárquica. Para complicar ainda mais, há a questão sexual: enquanto a homossexualidade masculina denigre socialmente a imagem do homem, a feminina é adotada com naturalidade pelas presas. Gabriel - Salmo 91 concentra, em seus dez monólogos, muito mais do que apenas dez personagens do seu livro. Como você convive com essa síntese? E de qual dos personagens da peça, você sente mais saudades? Drauzio - O grande mérito do Dib Carneiro Neto foi escrever um texto que respeitou não apenas o conteúdo do livro, mas as características dos personagens, da prisão e, especialmente, a linguagem dos presos para criar uma polifonia de forte conteúdo dramático. Ao assistir o espetáculo fiquei com a impressão esquizofrênica de que estava vendo um texto meu e, ao mesmo tempo, outro muito melhor. Quanto ao personagem de que mais me emocionou foi o do Velho Valdo. Primeiro porque lembrei do homem, depois porque a interpretação do Pascoal da Conceição é das mais tocantes que já vi nos palcos. Gabriel - Como escreveu Dostoievski, em Recordação da Casa dos Mortos, ''''os médicos representam, para os prisioneiros, autênticos refúgios, e nunca estabelecem diferença alguma entre um condenado e um civil''''. Como você avalia hoje, passados tantos anos, a sua atuação/missão/contribuição de médico voluntário dentro do Carandiru? Houve momentos de preconceito seu, na relação com os criminosos? Drauzio - É sempre difícil avaliar experiências que mudam o destino de quem as viveu. Cheguei à Casa de Detenção em 1989, e nunca mais consegui sair das cadeias. É lógico que poderia parar com esse trabalho - talvez fosse até mais sensato -, mas acho que não suportaria a falta de convivência com o barulho das portas de ferro, com os doentes atendidos à moda antiga só com um estetoscópio e me afastar dos agentes penitenciários com os quais me reúno a cada 15 dias para tomar cerveja e contar histórias de cadeia. Se o fizesse, meus horizontes se tornariam mais previsíveis, minha existência mais medíocre. Quanto à frase de Dostoievski, acho que ele foi ingênuo ou deve ter conhecido na Sibéria médicos mais altruístas do que eu. Mais de uma vez tive preconceito contra um preso e fiquei chocado com as perversidades cometidas entre eles. Diante de um corpo esfaqueado mais de 50 vezes, nunca deixei de me revoltar contra a sanha assassina dos que praticaram tal ato. Gabriel - Houve um período, durante a temporada de Salmo 91 no Sesc, em que uma polêmica se instalou, porque certos setores da sociedade temem o que chamam de ''''apologia do crime'''' no mundo das artes. Em outros momentos da história do País, geralmente diante de algum crime hediondo, até intelectuais de esquerda repensam a pena de morte. Na sua avaliação, qual foi a contribuição de Estação Carandiru para esse debate? E por que o Brasil ainda repete, em tantos outros presídios, os mesmos erros e a mesma falta de humanismo do Carandiru? Drauzio - Mesmo o mais despreparado espectador notará que a peça mostra ladrões, estelionatários e assassinos contando histórias pessoais no centro do palco. Em nenhum momento pretende defender ninguém ou fazer apologia do crime. Acho que essas reações acontecem porque o tema toca no cerne da questão da violência urbana. Gostemos ou não, o pior assassino sente medo, amor pela mãe, alegria, tristeza, tédio, saudades. O fato de o escritor descrever e o ator interpretar as agruras vividas por esse homem não significa justificar seus crimes, muito menos defender a impunidade. No Brasil, o sistema penitenciário continua desumano e repete os erros do Carandiru, por uma simples razão: quem tem dinheiro não vai preso. Quando motoristas bêbados, estelionatários do sistema financeiro, empresários corruptos forem para a cadeia em companhia de deputados, senadores, ministros e juízes ladrões, o sistema se humanizará. DE VARELLA PARA VILLELA Drauzio Varella - Você montou espetáculos com detalhes cênicos minuciosos, com cenários e detalhes distribuídos pelo palco com o requinte do barroco das igrejas mineiras, como elogiam seus colegas. O que o levou a criar pela primeira vez um espetáculo tão despojado? Gabriel Villela - Acho que a gravidade do tema, a proximidade histórica da chacina, a minha dificuldade pessoal em lidar estritamente com fatos reais, levaram-me a um reposicionamento estético. Assim estou eu; meio contrário de mim. Drauzio - Quando li o texto do Dib pela primeira vez, confesso que tive dificuldade de ver uma montagem teatral a partir daqueles monólogos. Já na primeira leitura você teve a impressão contrária? Gabriel - Tive. Inicialmente o que me chamou a atenção foi esta peculiaridade dramática: um monólogo não é tarefa fácil para nenhuma pessoa de teatro encarar. Imagina então dez!? É uma provocação fascinante e irresistível.Tive dificuldade em lidar com um texto realista. Drauzio - Nenhuma de suas peças anteriores abordou a questão da violência urbana. O que o levou a aceitar o desafio de dirigir um espetáculo com temática tão diversa de seu repertório artístico anterior? Gabriel - Quando o texto do Dib chegou às minhas mãos, eu tinha acabado de ler dois livros de Imre Kertész: A Língua Exilada e Liquidação. Encontrava-me arrebatado, por suas considerações e idéias sobre Auschwitz. No livro Liquidação, lá pelas tantas, uma personagem diz (gritado!) para outra: ''''Auschwitz nunca existiu! Eu estava lá! Eu vi.'''' Lembrei de imediato, embora as circunstâncias fossem outras, do impressionante desespero do presidiário Dadá, que abre e fecha a peça, tentando encontrar palavras para traduzir a Chacina do Carandiru. Em quase toda peça de teatro há uma dose de violência (urbana, ou não), que caracteriza o gênero. Tratei desse assunto, até então, sempre de forma tão metafórica, alegórica. Compreendi que era a minha hora de tocar no tema concretamente. Imre Kertész impressionou-me pela violência em Auschwitz. Drauzio Varella, Hector Babenco e Dib Carneiro Neto, pela violência do sistema carcerário brasileiro. Pascoal da Conceição, Pedro Henrique Moutinho, Ando Camargo, Rodrigo Fregnan e Rodolfo Vaz (o elenco) comoveram-me às lágrimas, pela visceralidade dramática e delicadeza d''''alma com que interpretam os personagens tão violentos, nervosos, cômicos, trágicos que compõem essas dez crônicas de confinamento. Drauzio - Na cena inicial, o prisioneiro aparece atado com tiras de pano. Nos painéis laterais do cenário é possível ver a imagem de Prometeu acorrentado. Qual a analogia? Gabriel - Ésquilo reinterpretou alguns mitos gregos para legitimar uma nova ordem social. Através de seus personagens, tratou de destinos coletivos, mas buscou ênfase e relevo para o indivíduo. Fez de Prometeu um símbolo da condição humana. Agrilhoado, condenado à imobilidade e à dor, seu verbo se sobrepõe à ação. Dadá, o nosso protagonista/sobrevivente, que relata o massacre no Salmo 91, brada sua cólera e indignação amarrado por uma ''''tereza''''(corda tradicionalmente usada em cadeias para fugas e enforcamentos) aproximando épocas, combinando estilos, irmanando seu solilóquio dramático ao canto trágico de Prometeu acorrentado. Drauzio - Em que medida Salmo 91 se transforma com a mudança do Sesc Santana para o Oficina? Gabriel - O espetáculo foi concebido para palco italiano. Ao transportá-lo para a geografia interna do Oficina, uma enorme passarela com duas platéias margeando a pista, ele ganha contornos míticos, delicados. Fica lá, assim, no meio do desfile, como um carro alegórico quebrado. O que evolui é a voz do ator-mestre-sala e o verbo da personagem-porta-bandeira. O Que Diz Babenco ''''Foi uma surpresa contundente, para mim que sou gato escaldado nas águas do livro do dr. Drauzio Varella, ter assistido à montagem que o Gabriel Villela fez do texto do jornalista Dib Carneiro Neto. Encontrei na minha experiência de espectador uma leitura nova, dinâmica e profunda, que me fez em todo instante me esquecer que um dia, há não muitos anos, eu adaptei da mesma fonte um filme chamado Carandiru.'''' HECTOR BABENCO, CINEASTA Salmo 91. 100 min. 14 anos. Teatro Oficina (350 lug.). Rua Jaceguai, 520, Bela Vista, tel. 3106-2818. 6ª e sáb., 21h30; dom., 19h. R$ 20. Até 23/9