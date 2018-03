Vilhena faz leitura de texto O ator Paulo Vilhena participará hoje, às 19 h, na Caixa Cultural (Praça da Sé, 111), do ciclo de leituras dramáticas Caixa Cênica, que tem curadoria de Francisco Cuoco e ocorrerá até julho. Hoje, Vilhena fará a leitura do texto A Infidelidade ao Alcance de Todos, de Lauro César Muniz, com direção de Ariel Moshe. A entrada é franca.