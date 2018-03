Vila Madalena vai virar ''filial'' de Copacabana Será inaugurado hoje, às 23h30, o projeto Copacabana Vibes no clube A Marcenaria, na Vila Madalena, em São Paulo, com show dos cariocas Zé Ricardo, Plínio Profeta e Serjão Loroza. Como o programa é uma homenagem ao bairro de Copacabana, no Rio, a casa vai exibir fotos e vídeos da famosa localidade e distribuir os originais e tradicionais biscoitos Globo. Na parte musical, o Copacabana Vibes, que vai ocorrer todas as terças, até 25 de agosto, promoverá apresentações de artistas com suas músicas próprias ou releituras de clássicos da MPB. A Marcenaria fica na Rua Fradique Coutinho, 1.378. Ingressos a R$ 20.