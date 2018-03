Vietnamita leva prêmio Dylan Thomas O escritor vietnamita Nam Le, de 29 anos, ganhou na segunda-feira o Prêmio Dylan Thomas 2008, conferido pela segunda vez pela Universidade de Gales ao melhor autor jovem de língua inglesa no mundo. Criado na Austrália e radicado em Nova York, Nam Le recebeu o prêmio de 60 mil libras, por seu primeiro livro de contos e relatos breves chamado The Boat. Sob elogios do presidente do júri, Peter Florence, que o considerou dotado de "fenomenal talento literário", o escritor foi anunciado ganhador da láurea em cerimônia na cidade de Swansea, no sul do País de Gales, onde viveu o poeta Dylan Thomas.