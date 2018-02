Vídeos antigos somem do site

Dois grandes projetos, voltados a resgatar a memória da TV brasileira, sumiram da internet na semana passada. Os canais MofoTV e Memória da TV, ambos do YouTube, foram excluídos pelo site após notificação da gravadora Sony BMG. A decisão tirou do ar cerca de 2 mil vídeos, que continham preciosas imagens. Muitas delas, nem as próprias emissoras têm em seus arquivos. O dentista José M. Neto, do Mofo TV, explica que o seu perfil sumiu no dia 24 de dezembro. Ele diz não ter sido notificado pelo portal de vídeos do Google, apesar de receber algumas semanas antes um recado de que o site havia tirado do ar dois vídeos de Zezé di Camargo & Luciano (artistas da Sony BMG), após pedido da gravadora. Um mostrava os cantores em uma de suas primeiras aparições na TV: no Domingão de Faustão, em 1991, com É o Amor. O outro trazia a dupla em 1999, no Domingo Legal, com Julio Iglesias. "No dia 24 minha página sumiu e só recebi um e-mail dizendo que minha conta foi removida por eu ser reincidente", diz Neto. "Desta vez, a Sony tinha notificado um vídeo meu que mostrava o Skank no começo da carreira, em 1993, tocando Let Me Try Again no Domingão do Faustão." Mensagem semelhante recebeu Guilherme Staush, do Memória da TV, mas por vídeo de Adriana Calcanhotto. Só a Mofo TV tinha 1.080 vídeos no YouTube e uma média de 40 mil acessos diários. "Não entendo por que apagar tudo de uma vez, mas aceito, apesar de questionar como a gravadora possa ter direito sobre as imagens de seus artistas em programas de TV", diz. "Cada vez mais, por questões comerciais, o nosso passado é esquecido." O Estado acionou as assessorias de imprensa da Sony BMG e do Google, por telefone e e-mail, mas não obteve resposta até ontem.