Videogame dos Beatles chega no dia 9 Quase quatro décadas depois da separação dos Beatles, o quarteto de Liverpool ganha vida novamente no jogo The Beatles: Rock Band. Os fãs poderão interpretar clássicos da banda como Get Back, Yellow Submarine, Lucy In The Sky With Diamonds e Twist and Shout, disponíveis para os consoles PlayStation3, da Sony, Wii, da Nintendo, e Xbox 360, da Microsoft. O jogo será lançado nos mercados internacionais no dia de 9 de setembro com preços que variam de US$ 60 a US$ 250, dependendo do número de instrumentos adquiridos. Até agora os produtores anunciaram 44 das 45 canções do jogo.