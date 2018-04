Videobrasil faz encontro no Sesc Paulista No terceiro e último Encontro Sesc-Videobrasil 2007, que ocorrerá hoje, às 20 horas, os artistas uruguaios Dani Umpi e Paula Delgado mostram as obras que ajudaram a projetar a nova geração de criadores do país no circuito internacional da arte. Depois da exibição, os artistas participam de um debate com mediação da jornalista Denise Mota, especializada em cinema sul-americano e curadora da série (A)Pareço, Logo Existo, que reúne perfis de quatro artistas uruguaios na publicação online FF Dossier (www.videobrasil.org.br). O encontro ocorre na Unidade Provisória Sesc Avenida Paulista (Av. Paulista, 119). Entrada gratuita.