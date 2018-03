Videoarte em contêineres Até dia 28 o Parque Villa- Lobos abriga um conjunto de 24 contêineres onde são exibidos vídeos criados por 50 artistas brasileiros. A exposição, intitulada Container Art, com curadoria dos artistas Cao Guimarães e Lucas Bambozzi, que selecionaram as obras, tem como mote proporcionar uma nova experiência de projeção de vídeos e de fruição por parte dos espectadores dentro de um espaço público. Projeto cujo modelo já ocorre em outras partes do mundo, essa edição brasileira conta com exibição de obras de artistas como Lenora de Barros, Eder Santos e Wagner Morales. Serviço Container Art. Parque Villa Lobos. Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, 3023-0316. 10h/18h30. Grátis. Até 28/11