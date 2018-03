Vídeo Show caseiro

O SBT prepara-se para lançar um novo canal, o SBT+. A novidade será anunciada oficialmente no dia 19 junto com o pacote de celebrações dos 28 anos da emissora. Mas a concorrência não precisa se preocupar, já que apenas os funcionários da rede de Silvio Santos terão acesso à programação. O projeto de endomarketing do SBT+, que será exibido pela por meio de um circuito interno de TVe internet, foi criado por Daniela Beyruti, diretora-geral do SBT. Coube a Priscila Stoliar, responsável pelo marketing da emissora (além de filha de Guilherme Stoliar, diretor de rede) a missão de viabilizá-lo. O responsável pelo canal será o jornalista Albino Castro, gestor de comunicação integrada do SBT. Nos primeiros meses, a programação contará com meia hora diária de produção inédita, que será repetida ao longo do dia. Mas até o fim do ano, o SBT+ espera produzir duas horas diárias. A "grade" inicial terá como carro-chefe uma versão caseira do Vídeo Show, que será comandado pelo apresentador Beto Marden. O programa entrevistará artistas da casa e mostrará os bastidores das produções do SBT.