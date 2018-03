Vida mais rica e iluminada DATA ESTELAR Sol em sextil com Júpiter e trígono com Urano; Lua é quarto crescente em Aquário. Enquanto isso, aqui na Terra, nossa humanidade existe no prefácio de uma vida mais rica e iluminada. Há toda uma nova orientação para a consciência, que não é mera roupagem nem propaganda e, por isso, floresce com mais confiança e firmeza nas pessoas simples do que nas sofisticadas. Esta nova orientação abre a percepção e promove o trabalho organizado para que se reinvente a economia, com a devida simplicidade que esta requer. O problema imediato com que as pessoas de boa vontade se deparam é o de expelir o ódio e o separatismo, condições que requerem muita paciência, porque são dogmáticas e os dogmas não morrem com facilidade. Tomar e não dar, explorar e não partilhar, estas fórmulas malignas devem ser obliteradas. Áries >>21-03 a 20-04 Todo relacionamento é uma história de encontros e desencontros. Tenha certeza, isto acontece com todas as pessoas. Sábias são aquelas que reconhecem esta alternância, aproveitando umas e outras condições para evoluir e melhorar. Touro >>21-04 a 20-05 Quando as pessoas se envolvem em brigas elas perdem de vista a integridade, porque no fragor do ódio e da revolta esquecem de tudo que de bom acontece com elas. É necessária muita presença de espírito para não cair nessa tentação. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Você precisa de equilíbrio, justamente porque sua alma se debate no meio de paradoxos de difícil resolução. O equilíbrio não seria necessário se você não estivesse no meio de circunstâncias que discordam radicalmente entre si. Câncer >>21-06 a 21-07 Muito tempo já foi perdido em ressentimentos e remorsos e nada de útil ou de bom resultou dessa condição. Chegou a hora de sacudir essa poeira de cima da alma, porque só assim sobrarão olhos para enxergar o bem que acontece agora. Leão>> 22-07 a 22-08 O tempo passa e nada demais acontece. Então chega a insegurança a socavar a busca pela resolução do próprio destino. Neste momento de temor é de fundamental importância invocar a presença de espírito, única capaz de brindar com luz. Virgem >>23-08 a 22-09 Está perdida a alma que não sabe aonde quer chegar, pois mesmo ficando imóvel se reconheceria desorientada. Perdem-se também as almas que, mesmo sabendo aonde chegar, nada fazem de concreto para realizar o caminho desejado. Libra >>23-09 a 22-10 Neste momento, sua alma não precisa de fé, mas de compreensão. É imprescindível ter uma idéia mais clara dos acontecimentos e da verdadeira natureza dos relacionamentos, pois sem esta a crise de fé só se aprofundará perigosamente. Escorpião >>23-10 a 21-11 Há tanta coisa para se conhecer que é fácil perder-se em caminhos aleatórios que se parecem com o que é buscado, mas que não levam a lugar algum. É imprescindível experimentar, mas também mudar de experiência quando esta não der certo. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Emitir opiniões sem saber bem do que se fala é um exercício comum, mas que não é mais inofensivo. Pelo contrário, falar do que não se sabe com ares de superioridade é algo que provoca muitos contratempos e que promove a ignorância. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Quando há vontade de viver num mundo melhor, paradoxalmente a alma tem de enfrentar todo o contrário, o acirramento das dificuldades. Isto é natural, o mundo atual não quer sair do lugar e dificulta sua vontade de mudá-lo. Aquário >>21-01 a 19-02 Poucas, mas boas coisas sobraram dentre todas as que você experimentou, dentre todos os objetos que você adquiriu, dentre todos os relacionamentos pelos quais você passou. Poucas, mas boas coisas são as que fazem a delícia da vida. Peixes >>20-02 a 20-03 A tendência materialista e agressiva da civilização já foi derrotada, mas ainda está à solta, porque as pessoas não abdicaram de tomar esse tipo de atitudes. O mundo só melhorará quando as pessoas se esforçarem para melhorar.