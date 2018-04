Vida e obra do músico Alberto Nepomuceno A relação entre a música e a história é o eixo central - sobre o qual se desenvolvem reflexões que relacionam música e ideologia, e música, sociedade e política - deste livro. Nele, o autor tenta reconstruir um objeto de estudo recorrente em trabalhos sobre a história da música no Brasil: a vida e a obra do compositor Alberto Nepomuceno. Além de retratar os debates estéticos e políticos do meio artístico, expõe também o cotidiano do Instituto Nacional de Música, centro da vida profissional do músico. "Dentre suas conclusões, destaco a reabilitação de Nepomuceno como compositor na vanguarda de seu tempo, defensor da música brasileira e grande educador musical", destaca João Guilherme Ripper.