Vida de Menina traz retrato das relações familiares do Brasil Helena era uma garota que se achava feia, desengonçada, vivia em uma família perturbada pela obsessão do pai em enriquecer e tinha uma avó maravilhosa. A partir dessa trama real (inspirada nas memórias da garota Helena Morley, que viveu em Diamantina no fim do século 19), a diretora Helena Solberg dirigiu o longa Vida de Menina, que o Canal Brasil exibe às 22 horas, grande vencedor do Festival de Gramado de 2004. A menina anotava o cotidiano em um diário que manteve por vários anos. Depois, saiu de Diamantina, foi com a família para o Rio e só publicou seus escritos quando tinha 62 anos, na década de 1940, alcançando um sucesso imediato - Gilberto Freyre dizia tratar-se de uma ''''história natural brasileira'''' daquele período. Uma rápida análise do filme faz pensar em um trabalho delicado e gentil. É isso, mas muito mais. É possível perceber um aprofundamento das relações familiares e sociais no Brasil após a libertação dos escravos - a menina não esconde, em seu diário, sua vontade de abandonar o universo provinciano de Diamantina, no qual a religião ameaça o tempo todo com a danação qualquer passo errado. Um retrato que sempre se tentou esconder, mas revelado aqui com sensibilidade.