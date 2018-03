Data estelar: Mercúrio ingressa em Peixes e faz sextil com Plutão, o mesmo que Vênus; a Lua é quarto crescente em Gêmeos. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade é apaixonada pelas ínfimas diferenças que tornam cada presença peculiar e única, ao passo que, tudo que nos é semelhante e comum ganha de goleada. Para quem gosta de argumentos físicos, isso se revela em que, geneticamente, 99,9% dos genes são iguais em todos nós, e só 0,1% diferente. Nós queremos que nos entendam e aceitem por esta ínfima porcentagem, e mais, queremos que esse entendimento signifique que a pequena diferença seja universalizada, tornando-se dominante e, assim, com plena satisfação passamos a vida promovendo nada além de nós mesmos. Enquanto isso, a Vida produz a si mesma, nos usando como testemunhas. Vida é a testemunha, Vida é o testemunhado, e Vida, também é o próprio ato de testemunhar. ÁRIES 21-3 a 20-4 Para a natureza de seu signo, tudo que for feito às claras será sempre muito melhor do que tudo aquilo que precisar de artimanhas e segredos. Contudo, há tempos que sua alma não consegue fazer as coisas de acordo com a própria natureza. TOURO 21-4 a 20-5 Este é o sagrado momento em que o impossível se torna absolutamente viável, e por isso não seria sábio de sua parte se deter para satisfazer desejos menores. Agora é propício dedicar-se com afinco aos assuntos mais cabeludos. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Nada acontecerá por obra do acaso, ou como efeito do misterioso destino. Você terá de decidir o momento de reunir os ingredientes disponíveis sob o comando da força de vontade. Só assim é que o destino acontecerá. CÂNCER 21-6 a 21-7 Agora há possibilidade de real entendimento das partes que se envolveram em conflitos, motivados esses por ninguém arredar pé das exigências, parecendo que tudo ia se estender até o infinito insuportável. Muda o panorama. VIRGEM 23-8 a 22-9 Agora vai dar para avançar tudo que até aqui ficou empacado, e isso por obra e graça de as pessoas se entenderem, cederem e, por esta razão, conquistarem mais força trabalhando todas juntas, num todo integrado e harmônico. LEÃO 22-7 a 22-8 Sorte na desgraça! Ainda que a luz no fim do túnel tenha começado a mostrar o trem que vinha diretamente na sua direção, as coisas acabarão se mostrando muito mais favoráveis do que a imaginação sombria profetizava. Sorte! LIBRA 23-9 a 22-10 Constrangimentos à parte, a vida continua bela e graciosa como sempre. O problema consiste em sustentar a percepção nessa faixa de vibração, lutando constantemente para não se deixar engolfar pela voragem de constrangimentos. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A melhor maneira de multiplicar o valor de tudo que você conquistar será sempre rodear-se de pessoas qualificadas com as quais celebrar toda e qualquer conquista. Desta forma, o entusiasmo se multiplica e os ganhos também. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O excesso de conforto, proteção e segurança acaba confinando a alma num território tão tranqüilo, que ela começa ter a ilusão de que nada mais precisa ser feito, e assim a indolência começaria a dar as cartas do destino. Nada bom! CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 É propício divulgar o resultado de seus esforços, e só isso. A advertência consiste em fazer você evitar o que é normal, propaganda do que ainda não se fez nem nunca se fará. Essa normalidade não é digna de sua natureza. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O bem-estar há de ser compartilhado, principalmente com aquelas pessoas que não podem desfrutá-lo, dado se encontrarem sob o feitiço das preocupações. Porém, leve em conta que, talvez, elas desejem mesmo sentir-se mal. PEIXES 20-2 a 20-3 Nem tanto para lá, nem muito para cá, as coisas se tornaram possíveis porque nenhuma exigência foi absolutamente satisfeita, nem tampouco as concessões foram totais. O ponto médio é o sagrado intervalo que produz harmonia.