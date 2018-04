Vice de madrugada

Apesar do esforço da nova direção do SBT - que atende por Daniela Beyrute, filha de Silvio Santos -, são cada vez menores as faixas horárias em que o canal mantém a vice-liderança em audiência, segundo medição do Ibope na Grande São Paulo. Dados deste mês mostram que o canal só mantém o segundo lugar absoluto na madrugada, quando suas séries americanas confrontam os programas da Igreja Universal, na Record. Alguns desenhos, como o sucesso Ben 10, exibido pelo SBT, deixam a briga entre as duas emissoras mais acirrada pela manhã, com a audiência oscilando na casa dos 6 pontos. A eterna reprise de Chaves, ao meio-dia, é vitória certa para o SBT. O seriado atinge médias na casa dos 10 pontos, ante 8 pontos da Record. Mas a diferença entre as duas se acentua no horário nobre. Às 21 horas, Promessas de Amor tem registrado média na casa dos 9 pontos, ante 4 pontos do SBT Brasil no horário. Revelação também perde no horário, ficando na casa dos 6 pontos, ante 12 da Record. No embate entre Dona Beija e Poder Paralelo, vem a maior diferença do placar: 7 pontos a mais para Record.