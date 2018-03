Vias mais curtas Entre os recursos mais utilizados por quem tem um celular 3G está o de localização. Com um software específico, pode-se encontrar os caminhos mais fáceis para chegar a outro endereço. No momento, o Google Maps é o programa mais popular com essa função. O usuário que deseja instalar o aplicativo precisa visitar a página do programa (www.google.com.br/gmm) e fazer o download - depois, é só instalar o programa. O ideal para usar o Google Maps é que o celular já venha com um GPS integrado. Nesse caso, o lugar em que a pessoa se encontra será automaticamente detectado assim que o programa for aberto. Com o mouse ou o teclado, escolhe-se o destino. O perigo de usar um aplicativo como esse é a enorme quantidade de informação transferida por ele para o celular. Quem tem um plano com limite de download de dados precisa tomar cuidado. O risco de baixar mais dados do que o plano permite existe também para usuários de programas de bate-papo, outra atividade freqüente entre os usuários. Embora a transferência de informações não seja muito grande, o tempo que o usuário passa conversando pode aumentar o preço pago para a operadora.