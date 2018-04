Viajando na Via Láctea, com a exigente diretora Lina Chamie Segundo dados do Dicionário de Filmes Brasileiros, apenas 13.334 espectadores assistiram a A Via Láctea, longa de Lina Chamie que o Canal Brasil exibe às 22 horas e que será seguido, às 23h30, pelo making of. Foram 13 mil privilegiados. O filme é muito bonito e sensível, reafirmando as qualidades que a diretora já revelara em Tônica Dominante.